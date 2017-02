L'agente di Hernanes Joseph Lee ha confermato all'edizione online de Il Corriere dello Sport la possibilità di lasciare la Juventus per la Cina: "Non so a che punto siano i due club, ma al momento posso dire che non abbiamo ancora alcun tipo di accordo con l'Hebei Fortune. Per Hernanes l'importante è giocare, non importa se alla Juve, in Cina o altrove. Il fatto che il ragazzo sia stato escluso dalla lista Champions League sicuramente non è un fattore positivo. Se la Juventus dovesse trovare l'accordo col club cinese e se si tratterà di una buona situazione anche per noi, allora Hernanes potrebbe trasferirsi lì".