Gonzalo Higuain è stato il mattatore della serata con la sua Juve che ha steso il Milan. Il suo agente, nonché fratello, Nicola, twitta la sua gioia: "54 partite in Serie A, 100 gol. Complimenti Gonzalo per un altro obiettivo in un match importante. 100 in Spagna, 101 in Italia. 'Siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain'".