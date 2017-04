Viktor Kolar, agente di Roman Macek, classe 1997 centrocampista del Bari di proprietà della Juve, parla a TuttoJuve.com: "Quali insegnamenti ha tratto dal suo allenatore Fabio Grosso? Sono abbastanza sicuro che sia felice di questo. Ha raccomandato Roman di andare a Bari per provare questa nuova esperienza, il suo consiglio è stato molto importante per lui. Hanno lavorato insieme per molto tempo e sanno cosa aspettarsi l'un dall'altro".



Una volta che tornerà alla Juve, secondo te sarà lui rimanere a Torino o sarà lui andare in un altro club? Ci sono diverse possibilità al riguardo: per esempio si può aiutare il Bari a conquistare la Serie A e potrebbe rimanere lì. Lo vorremmo provare in questa categoria la prossima stagione, molto probabilmente andrà in prestito in una di queste squadre ma vedremo, ovviamente parleremo di tutto questo con la Juventus".