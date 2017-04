Migliaia di messaggi di pronta guarigione. Decine e decine di telefonate di supporto. Una lettera di un giovane bimbo che è arrivata dritta al cuore. Dopo la paura per il grave infortunio subito Marko Pjaca può guardare con fiducia al futuro.



"L’operazione è perfettamente riuscita. L'intervento, effettuato dal Prof. Mariani, assistito dal Dottor Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, è andato per il meglio. C’è molta fiducia da parte dei medici che lo hanno seguito. Non affretteremo i tempi di recupero e scenderà in campo nella prossima stagione solo quando sarà totalmente guarito. Ma tornerà senz’altro ai suoi livelli – rivela in esclusiva a calciomercato.com Marko Naletilic, l’agente del giocatore della Juventus -. Marko prima era scioccato, adesso invece è felice, anche grazie a tutto l’affetto ricevuto. Nel suo ricovero a Villa Stuart ha ricevuto sms gratificanti da Pjanic, Khedira, Mandžukić o da altri calciatori com Zdravko Kuzmanovic. Ma il sorriso più grande gli è spuntato fuori dopo con la lettera di Claudio, un bambino di Roma di 10 anni, suo tifoso".



Un gesto che non ha lasciato indifferente il numero 20 della Vecchia Signora: "Quando Marko ha letto le belle parole che gli erano state rivolte, come l’essere il suo idolo o il fatto che ricopra il suo stesso ruolo nel rettangolo verde di gioco, e visto la sciarpa donatagli da questo piccolo tifoso, ha chiesto di incontrarlo. Avrebbe voluto ringraziarlo di persona e scattare una foto con lui – prosegue l’agente del croato -. Ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il receptionist ci ha comunicato che probabilmente era andato via. In ogni caso gli siamo davvero grati. È stato davvero un bel gesto".



La paura insomma è passata. E si guarda con ottimismo a quello che sarà: "Confidiamo al 100% nelle capacità dello staff bianconero. Per questo non sono preoccupato da quanto affermato dal medico della Croazia (che aveva detto che nel 45% dei casi i giocatori non tornino come prima, NDR). Ripeto: basterà seguire il percorso riabilitativo e la carriera di Marko potrà essere importante e appagante come quella dei tanti calciatori che hanno subito la rottura del crociato ma poi, una volta ripresi, si sono distinti per la loro bravura in ambito internazionale".