Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, centrocampista della Juventus, parla a Tutto Juve del mercato che c'è intorno al suo assistito: "La verità è che in questa sessione di calciomercato, i dirigenti della Juventus non hanno mai ritenuto necessario cedere Stefano. La società ha sempre bloccato tutto sul nascere, era infatti quel che dicevo io ai dirigenti sportivi che mi chiedevano informazioni. E alcuni, simpaticamente, mi hanno risposto di lasciar perdere per via dell'ingaggio pesante. Premier? Sì, potrebbe essere un campionato di riferimento perché, ad oggi, è leader in Europa ed è molto affascinante per una possibile esperienza all'estero. Hanno una forza economica importante, il calcio inglese è molto vicino alle qualità di Stefano e parecchie squadre lo hanno già cercato. A oggi, però, il ragazzo pensa solo a chiudere in maniera positiva questa stagione".