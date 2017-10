Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, jolly della Juventus di Allegri, parla a TuttoJuve: "Stefano ha detto che contro lo Sporting non è andato molto bene ed era un po’ dispiaciuto. E’ stato autocritico, anche se ha dato comunque il suo contributo nella vittoria. Come? Per via del suo risentimento muscolare, Allegri ha inserito Douglas Costa che è stato determinante per il gol di Mandzukic. Sturaro jolly? Il mister e la società lo stimano come giocatore e come uomo, Stefano ha dimostrato di potersi adattare a diversi ruoli e questo lo stimola parecchio. Simpaticamente, poi, mi dice che Allegri non lo ha mai visto parare, altrimenti potrebbe competere con Buffon e Szczesny (ride ndr). Al di là di questo para davvero bene, ha stile ed è bravo soprattutto sui rigori. Non sto scherzando. Credo che sia stato indicato proprio lui come portiere se dovessero esserci espulsi o episodi particolari. Infortunio? Deve fare degli accertamenti, per la partita di Udine non è stato convocato. Spero che questo problema possa risolversi un po’ prima della prossima settimana. Fischi? Lui sta lavorando molto su se stesso, la critica non lo tocca".