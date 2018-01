Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del suo futuro alla Juventus: "E' da due mesi e mezzo che ricevo telefonate dai direttori sportivi dei club italiani ed esteri per Sturaro. Ma la Juve è stata la prima squadra a credere nel ragazzo e i dirigenti bianconeri mi dicono che Stefano fa parte del progetto, che è un giocatore che ha il dna juventino. Nel calcio non si può mai sapere, ma la società ha già detto no anche a proposte di prestito da parte di club della Serie A quindi è davvero molto molto difficile che si muoverà: l'input del club sotto questo punto di vista è chiarissimo. Se dovesse andare via adesso, penso che andrebbe all'estero".