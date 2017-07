Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio assistito a SoccerNews: "Pista Fiorentina esclusa? Sì, già dieci giorni fa. Anche se Corvino mi aveva espresso il suo interesse per Stefano. Tre quarti della Serie A sono su di lui. Sinceramente non mi piace fare classifiche, ma per Stefano é molto gratificante l’apprezzamento degli altri allenatori. Probabilità che rimanga in bianconero? La Juve non l’ha messo sul mercato,sono state le società a chiederlo, però il mercato può cambiare da un giorno all’altro. Valutazione? Il valore dato dai bianconeri credo che sia intorno ai 18/20 milioni".