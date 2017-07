Andrea Agnelli, presidente della Juve, e Giuseppe Marotta sono ospiti alla Camera dei Deputati a Roma. Ecco le parole del numero uno bianconero, raccolte da Calciomercato.com: "Manca uno con l ironia di Prisco. La passione ci deve spingere a vincere, la Juve esiste solo per la vittoria. Non lo dico con arroganza ma con ambizione, anche le nostre avversarie la pensano come noi. La differenza la fanno gli uomini, senza Marotta, Nedved e Paratici niente sarebbe stato possibile, iIl gruppo fa la differenza. L'Italia deve stare attenta al ranking Uefa, perché rischiamo di perdere la quarta posizione: nel 2019/2020 rischiamo di essere quinti in Europa. Il calcio ha fatturati altissimi, ma le regole sono ancora quelle degli anni 50, quelle che regolavano un gioco. La NFL è l esempio per il calcio. Il 2010-11 è stato il peggior esercizio finanziario della storia della Juve, siamo partiti da lì: l'umiltà e la dedizione sono i principi fondamentali della nostra storia, ora vogliamo centrare i 7-8 scudetti di fila".



Poi è stato il turno dell'ad della Juve Giuseppe Marotta: "I campioni passano, la società resta, e la voglia di vincere rimane intatta."