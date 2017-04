Al Barcellona tira una brutta aria. Come riporta Don Balon, a Leo Messi non è andato giù il ko contro il Malaga e se l'è presa con la formazione a suo dire senza senso schierata da Luis Enrique. Nel mirino, in particolare, tre compagni che Leo non vuole più vedere in campo in partita importanti: André Gomes, Mathieu e Denis Suarez. Non un clima esattamente disteso in vista della Juve.