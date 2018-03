La Juventus, il giorno dopo la vittoria contro la Lazio, è scesa in campo per iniziare a preparare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. In un clima di tristezza, a causa della scomparsa di Davide Astori, si è rivisto parzialmente in gruppo Gonzalo Higuain, che prova il recupero per la gara contro gli Spurs.



Chi non si è allenato oggi è Mario Mandzukic. Il croato, uscito malconcio dalla sfida contro i biancocelesti e già in dubbio per la sfida dell'Olimpico, sofrre di un affaticamento ai flessori: le sue condizioni verrano valutate domattina. Lo stesso accadrà per Higuain e Mattia De Sciglio.