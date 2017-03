Si sta svolgendo in questi giorni a Torino il Tief (Turin Islamic Economic Forum), un progetto che promuove le iniziative e gli eventi legati alla finanza islamica per lo sviluppo economico-sociale di Torino. In quest'ambito si è parlato anche della possibilità di riattivare la linea della metropolitana che porta in prossimità dello Juventus Stadium, un'opportunità in più per i tifosi bianconeri che potrebbero sfruttare i mezzi pubblici per accedere alle partite casalinghe dei bianconeri.



In attesa dell'intervento odierno del presidente Andrea Agnelli, Giovanni Currado presidente della Infratrasporti.to, ha confermato come la stazione Rigola della Linea 2 potrebbe tornare in funzione. Fu costruita per collegare l'allora Delle Alpi alla città in occasione dei Mondiali di Italia 90, ma fu poi abbandonata. Una riqualificazione che, oggi, potrebbe essere finanziata proprio dai rappresentati della finanza islamica, d'accordo con il club bianconero e con la giunta comunale di Torino.