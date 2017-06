Alex Sandro ha fatto innamorare tutti e in particolare Conte e Guardiola erano pronti a fare follie per strapparlo alla Juve. C'è stato anche un momento di apparente apertura, ma si è trattata solo di un'illusione. La Juve non vuole cederlo e lui, come racconta ilBiancoNero.com (leggi qui) ha risposto picche sia al Chelsea che al Manchester City. Vuole solo la Juve. Forse non basterà per spegnere le voci, ma i tifosi bianconeri possono dormire sonni tranquilli.