Alla fine del Derby della Mole in cui ha segnato il gol decisivo per la Juventus, Alex Sandro ha parlato a Sky Sport: "Sono contento di aver segnato sia all'andata che al ritorno, quando ho la possibilità di fare gol devo segnare. Paura di qualche scoria dopo il Tottenham? No, non abbiamo mai paura. La paura la lasciamo fuori dal campo, quando scendiamo in campo dobbiamo avere la mentalità di vincere, solo questo. Il ritorno di Dybala? Lui è entrato benissimo, ha fatto una bella prestazione, è un giocatore che alza la qualità delle squadre".