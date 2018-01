"Alex Sandro non è più contento come prima di restare alla Juve". Così Sportitalia fa sapere delle crepe tra il terzino e la Juventus: "E contemporaneamente la Juve non apprezza di certo i continui mal di pancia dell’esterno brasiliano. Anche nelle ultime ore Alex Sandro avrebbe manifestato non poche perplessità sull’attuale situazione che non lo vede protagonista e felice come lui vorrebbe. L’idea del club bianconero è sempre quella di rinviare all’estate ogni decisione, anche perché la Juve – come spiegato più volte da Marotta – non trattiene controvoglia qualsiasi componente della rosa. Situazione da monitorare, si tratta soprattutto di capire se un eventuale assalto ora degli estimatori del brasiliano (Chelsea in testa) troverà un rapido approdo".