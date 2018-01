In un momento positivo per la Juventus, reduce da 12 risultati utili consecutivi, con un solo gol subito tra campionato, Coppa Italia e Champions League, arriva una brutta notizia sul fronte degli infortuni. A lanciare l'allarme è stato Massimiliano Allegri, oggi in conferenza stampa: "Come sta Cuadrado? Juan lunedì avrà una visita specialistica in Germania, dove gli verrà detto se dovrà essere operato, altrimenti andremo avanti con il recupero".



LE TAPPE - Un infortunio, quello dell'esterno colombiano, che sta diventando un vero e proprio calvario. L'ex Fiorentina si è fermato lo scorso 14 dicembre, per il riacutizzarsi di un problema all'inguine. Da allora, è sceso in campo per 76 minuti contro la Roma, il 23 dicembre, prima di fermarsi e non rientrare più. Quel fastidio all'inguine è diventato una pubalgia, che sta tenendo Cuadrado fermo da oltre un mese.



STAGIONE FINITA? - Col passare dei giorni, la possibilità di un intervento chirurgico si fa sempre più concreta. E rischia di mettere la parola fine, già a gennaio, alla stagione della Vespa: se il consulto medico di lunedì darà l'esito che in casa Juve temono, serviranno almeno due-tre mesi per la sua ripresa agonistica. Un tempo lungo, che imporrà di evitare rischi per eventuali ricadute. Col Mondiale alle porte, poi, lo stesso Cuadrado non avrà voglia di affrettare il rientro. Ancota qualche giorno di attesa e lunedì si avrà l'esito decisivo: la Juventus rischia di dover salutare Cuadrado per tanto, tanto tempo.



@marcodemi90