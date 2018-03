Per la Juventus questi sono i giorni decisivi. Sabato avrà la partita di campionato più difficile, scontro diretto col Napoli a parte: in qualche modo, la trasferta di Roma contro la Lazio orienterà la volata finale. E mercoledì saprà se anche in Champions League è una squadra ineliminabile oppure no, anche se la preoccupazione riguarda Higuain: "La caviglia è guarita ma gli fa ancora male", diceva ieri sera Allegri, che teme di non averlo all'Olimpico e di non averlo a puntino a Wembley contro il Tottenham secondo La Repubblica.