Tra i candidati a vincere il premio Fifa The Best come miglior allenatore del 2017, Massimiliano Allegri ha dichiarato: "Questo premio significherebbe tanto, ma l'importante è essere arrivati qui. E siamo qui grazie ai risultati che hanno fatto i ragazzi e mi hanno regalato, è una bellissima serata da vivere con estrema serenità e felicità. Cosa penso di Conte? È un ottimo allenatore, di grande livello. Al primo anno di Premier League ha vinto, quindi ha dimostrato, ha continuato a fare risultati come aveva fatto alla Juventus".