Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha come al solito speso belle parole per, ma gli ha anche lanciato un messaggio: "". Citando espressamente i suoi componenti: Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Stephan Lichtsteiner e Claudio Marchisio. Un segnale chiaro: Higuain è importante, fondamentale, ma ci sono cose che ancora deve acquisire e per farlo ha in casa autentici maestri, da cui imparare a vincere e a sopportare le sconfitte, a reggere le critiche e gestire gli elogi, ma anche a