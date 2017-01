Al termine di Juventus-Atalanta, ottavi di finale di Coppa Italia, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha commentato a Rai Sport il successo sui bergamaschi: "Una bella partita per entrambe le squadre, noi abbiamo giocato una delle migliori gare dal punto di vista tecnico. Dopo il 2-0 però abbiamo smesso di giocare, poi ci siamo ripresi e sul 3-2 ci siamo seduti di nuovo rischiando di buttare tutto all'aria. Un po' di sofferenza, ma ci serirà tutto per il proseguimento della stagione. Dybala aveva bisogno di giocare, ha fatto una buona partita. Bonucci ha giocato un quarto d'ora, vedremo se potrà partire dal 1' con la Fiorentina. Bene Rincon da interno, Pjaca deve crescere. Kolasinac? Per ora abbiamo Evra, se non va via qualcuno non entra nessuno. C'è questa decisione, questa "regola" di mercato...".