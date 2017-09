Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di Champions League contro il Barcellona, concentrandosi su Federico Bernardeschi, atteso innesto del mercato estivo bianconero: "Partirà dall'inizio? Potrebbe giocare, sabato quando è entrato ha fatto 20 minuti molto bene, sta crescendo fisicamente e domani può essere utile sia dall'inizio che a partita in corso. Quando loro ci verranno a pressare dovremmo stare attenti. La stagione è lunga, stiamo migliorando e l'obiettivo è quello di passare il turno. A Marzo dobbiamo essere ancora in corsa per tutte le competizioni".