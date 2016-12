Hernanes è sempre più vicino al Genoa, ma sulla strada per la Liguria spunta un ostacolo: Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe, infatti, messo il veto alla partenza del Profeta. Il motivo? La rosa che, con la Coppa d'Africa si impoverirà. Senza Lemina, il brasiliano è l'unica alternativa a Marchisio in mezzo al campo. Non può partire se prima non arriverà un sostituto.