Non solo Dybala e Higuain. Tra i grandi "bocciati" della Juventus nell'esordio stagionale in Champions League, contro il Barcellona, c'è stato anche Daniele Rugani. Una stroncatura arrivata non dal campo, ma ancora prima. Quando Massimiliano Allegri ha comunicato la formazione scelta per affrontare Messi e compagni; e il suo nome non c'era.



PRIMO SMACCO - Nel 4-3-3 con cui l'allenatore livornese ha deciso di schierare la sua squadra contro i blaugrana, la difesa era composta da De Sciglio, Barzagli, Benatia e Alex Sandro. Una prima esclusione quindi per l'ex Empoli, reduce da tre partite da titolare su tre in campionato in cui - primo tempo col Genoa a parte - aveva dato segnali di crescita. Eppure la serata amara di Rugani non è finita lì.



DOPPIO COLPO - Prima della fine del primo tempo del Camp Nou, infatti, Allegri è stato costretto a mettere mano alla sua retroguardia a causa dell'infortunio di De Sciglio. Ma invece di inserire il centrale toscano (e spostare Barzagli sulla destra) ha preferito schierare nell'inedito ruolo di terzino Sturaro. Un doppio colpo a Rugani, che anche in una situazione di piena emergenza come quella vissuta a Barcellona dalla difesa bianconera non è riuscito a trovare spazio in una sfida importante. Dopo due anni di apprendistato, questa dev'essere la stagione della consacrazione per il classe '94. Ma, almeno per il momento, Allegri non si fida ancora di lui.



