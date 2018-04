. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e il duttile esterno ghanese da tempo ha iniziato a guardare altrove, dalnella scorsa stagione al flirt con l'soprattutto, ma non solo, nel corso di questa in corso. Intanto, però, le sue, con Asamoah spesso protagonista in positivo dello scacchiere di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese, proprio contro i nerazzurri, però, potrebbe scrivere la sua