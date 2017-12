L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Premium dopo la vittoria ottenuta contro la Roma: "Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un po’ per colpa nostra e un po’ perché la Roma è una grande squadra. Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1 a 0 è sempre bello. L’occasione concessa alla Roma nel finale? Benatia e Chiellini si sono incasinati un po’, per fortuna ci ha messo una pezza il portiere. Dybala? Non è assolutamente un problema, lo sarebbe non averlo nella nostra rosa: ha fatto tanto e farà ancora tanto per la Juventus, ma in questo momento sto scegliendo altri giocatori, importanti come lui. La stagione è ancora lunga. Stasera c’era bisogno di più solidità, perché la Roma è una squadra molto fisica, tutto qui. Ma Paulo sta ritrovando la forma fisica e mentale ideale: lui gioca in una grande squadra e rispetta le decisioni, alla fine è il rettangolo verde a decidere. È un momento, ma non è assolutamente un problema. Con chi lotteremo per lo Scudetto? La Roma e il Napoli sono avanti rispetto alle altre, anche perché più abituate a lottare, ma non escludo l’Inter e la Lazio. Pjanic? Giocatore serio, è migliorato molto".



Poi a Sky, in risposta a Fabio Capello, ancora su Dybala: "Mi ricordo la sua gestione con Del Piero, più o meno è lo stesso".