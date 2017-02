Nuovo capitolo della storia tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri. Protagonisti del litigio a occhio di camera durante Juve-Palermo, i due hanno vissuto anche un post gara teso, con una frattura molto profonda, non ricomposta del tutto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico dopo il match vinto contro i rosaneri, ha dato l'aut-aut alla società, una sorta di "O me o lui". E' successo sabato a Vinovo: il tutto ha poi portato all'esclusione Champions del difensore bianconero.



LA FRATTURA - Dopo il botta e risposta sul campo, nello spogliatoio i due si sono affrontati a muso duro, con Bonucci che ha risposto al tecnico davanti ai compagni di squadra. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, viene sfiorato il contatto fisico, con il resto della squadra che riesce a dividerli. A tarda sera, poi, Allegri chiama Marotta per chiedere una punizione esemplare per il centrale scuola Inter. Ma non è finita, il giorno dopo i due si rivedono a Vinovo: nuovo round, questa volta davanti a Nedved, Paratici e Marotta, con toni accesi e nessuna scusa in arrivo. Un atteggiamento eccessivo che non è piaciuto a nessuno, con la società che vorrebbe dare una multa a entrambi. Ma Allegri non ci sta: o viene appoggiato dal club oppure dà le dimissioni. "O me o lui", che è lo stesso pensiero di Bonucci una volta venuto a conoscenza dell'esclusione dalla gara col Porto.



ADDIO A FINE STAGIONE - Al termine della stagione, il tecnico andrà via e Bonucci resterà. Lo strappo c'è, e bisognerà convivere fino alla fine. Chi fa da garante in questa pace armata? Buffon, Barzagli e gli altri big. Un patto fino al termine della stagione, per provare a vincere tutto. E poi, dirsi addio.