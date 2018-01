L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Torino: "Non era facile, hanno giocato 7 calciatori diversi rispetto a sabato e questo dimostra la qualità della rosa e la professionalita' di questi ragazzi che si fanno trovare sempre pronti. I ragazzi hanno fatto una buona partita, anche se nel primo tempo abbiamo concesso due tiri su cui abbiamo rischiato per delle nostre disattenzioni".



"Quanto conta la Coppa Italia? Conta come il campionato e la Champions League, andare a Roma a maggio è sempre una bella serata". Dalle prossime sei partite passa il nostro campionato, bisogna rimanere attaccati al Napoli e poi giocarci le nostre carte per arrivare in fondo alla stagione".