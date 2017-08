Dopo la vittoria della sua Juventus sul Cagliari, Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport: "Dybala centravanti? L'ho messo lì perchè si abbassava e portava via due centrali. Douglas Costa tra le linee è micidiale, perchè ha accelerazione e va in verticale. Appena si adatterà sarà importante, perchè ha pulizia e qualità. Pjanic deve migliorare, oggi ha perso una palla pericolosa. Tutti devono migliorare, anche Paulo in fase di scarico. Bisogna mettersi in condizione di giocare bene e meglio".