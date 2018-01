Dopo la vittoria della sua Juventus a Cagliari, Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport: "Come sta Dybala? Ha avuto un infortunio per cui non è possibile dire cosa ha ancora, fortunatamente c'è la sosta, stava giocando bene. È un peccato, era anche una bella azione, si riposerà per il finale di stagione".



SULLA PARTITA - "Dovevamo far gol subito, giocare qui non è semplice. Siamo stati poco reattivi, nel secondo tempo la squadra ha lottato, è stata una gara fisica che era importante vincere. Siamo in scia al Napoli, abbiamo staccato Roma e Inter, era importante ottenere una vittoria. Dopo l'1-0 potevamo essere più lucidi, ma è stata maggiore l'ansia per il risultato che le occasioni. Abbiamo fatto molti sforzi, la Juve fino a questo momento ha fatto bene il suo dovere. I nuovi sono cresciuti molto e si sono ambientati e nella seconda parte di stagione faranno bene. Oggi la Juventus ha fatto una prova di maturità, ci sono anche queste partite in cui bisogna andare a prendere il risultato. Sarri non contento della sosta? La sosta bisogna accettarla, a noi riposarci fa anche bene, ripartiremo per il finale di stagione".



SULLE POLEMICHE - "Ogni partita ci sono sempre episodi che si contestano, non ho mai contestato niente, se no andrei a parlare di gol segnati in fuorigioco. L'arbitro ha visto e giudicato, a volte a favore e a volte contro, io faccio solo i complimenti ai ragazzi che stanno facendo una grande stagione. Il Var è uno strumento ottimo che aiuta, gli arbitri sono bravi, mi sembra che anche con il Var ci sia polemica, allora siamo noi. Il Cagliari ha fatto bene, siamo andati via da Cagliari con un vittoria contro un'ottima squadra. Io vado a casa, i ragazzi si meritano la vacanza, è giusto che si riposino".