Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Premium dopo la vittoria dei bianconeri sul campo della Lazio: "Era una partita difficile perché la Lazio è terza in classifica e fisicamente è alla pari a noi. Eravamo rimaneggiati in attacco ma i ragazzi sono stati molto bravi: era importante uscire dall'Olimpico con un risultato positivo e la vittoria sicuramente è un bel risultato. Avevo chiesto ai ragazzi una gara tosta perché in Coppa Italia avevamo sprecato tanto. Loro si chiudevano molto bene e la gara sarebbe stata risolta da un episodio dove è stato molto bravo Paulo. Tecnicamente non abbiamo fatto benissimo ma avevamo giocatori che rientravano dall’infortunio come Dybala e Mandzukic che non stava benissimo. In mezzo e dietro abbiamo fatto bene. Poi non dimentichiamo che la Lazio con le ripartenze ci ha punito sia in Supercoppa che all’andata ma i ragazzi sono stati molto svegli e sono rimasti in partita fino alla fine, altrimenti un gol all’ultimo non l’avremmo fatto. Sotto l’aspetto caratteriale i ragazzi sono stati straordinari come lo sono da sei anni. Questa squadra anche quando gioca meno bene, sotto il profilo del carattere fa sempre grandi partite perché vogliamo sempre portare a casa il risultato. Che conferme ci dà questa vittoria in vista della Champions? Mercoledì sarà un’altra gara, il Tottenham difende meno bene della Lazio e questa vittoria ci dà una bella spinta: dovremo essere bravi e fortunati. Il gol di Dybala? Per lui ha significato molto e anche per la squadra. E’ iniziato un nuovo cammino, è un giocatore importante ma da dopodomani siamo tutti in discussione perché abbiamo un’altra gara. Solo chiedendo a noi stessi un miglioramento la squadra può migliorare. Dybala ora è pronto per fare un grande finale di stagione".



Poi, ai microfoni di Sky, Allegri parla della lotta scudetto con il Napoli: "La nostra sfida non è con il Napoli, ma con noi stessi".