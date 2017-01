Oggi a Vinovo, la seduta di allenamento della Juventus è stata dedicata ad un lavoro puramente atletico. L'allenamento è stato regolarmente guidato dal tecnico Massimiliano Allegri che ieri, invece, non era sceso in campo a causa di un attacco febbrile. Febbre smaltita anche dal capitano Gianluigi Buffon il quale, per lo stesso motivo, aveva saltato la seduta di ieri. In vista della sfida contro i felsinei resta sempre in dubbio il brasiliano Alex Sandro, fermato da un problema muscolare nella Supercoppa italiana giocata a Doha, in Qatar, prima di Natale. Sia per Alex Sandro che per Leonardo Bonucci, in ogni caso, il rientro non è lontano: entro un paio di settimane sarenno entrambi a disposizione. Intanto, primo allenamento anche per l'ultimo arrivato, il venezuelano Tomas Rincon.