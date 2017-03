Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato dopo il pareggio con l'Udinese: "Abbiamo guadagnato un punto sulla Roma: venivamo da un periodo impegnativo, dove abbiamo giocato partite di grandi importanza e oggi abbiamo trovato un’Udinese che ha pareggiato con grandi meriti. Quando certe partite non puoi vincerle non devi perderle. I friulani ci hanno raddoppiato sempre, invitandoci a giocare la palla sopra, anche se avremmo dovuto comunque muoverla con più tranquillità. Siamo stati un po’ frettolosi, ma è comunque un punto importante per la classifica. E anche con una vittoria non avremmo ritenuto chiuso il discorso Scudetto. Come giudico la partita di Dybala? Ha fatto una buona partita, fisicamente sta bene. Chiellini? Ha lamentato un risentimento muscolare e abbiamo preferito non rischiare. Pjaca? È un ragazzo che ha qualità, ma deve ancora crescere: col Milan può darsi che giochi titolare, ma sono decisioni che prenderò più avanti. Ora dobbiamo risposarci: siamo nel vivo della stagione e per arrivare in fondo sappiamo che dovremo ancora centrare tante vittorie."