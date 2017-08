E' sempre più la Juventus di Massimiliano Allegri. Al di là del ricco rinnovo fino al 2020, sono alcune dichiarazioni di queste ultime ore a definire il peso delle decisioni dell'allenatore livornese, sulla squadra e all'interno della società.



IL RISCHIO DANI ALVES - Dalla Francia, l'ex Dani Alves tira l'ennesima frecciata ai bianconeri, questa volta tirando in ballo (indirettamente) Allegri. "Sono un calciatore a cui piace giocare molto la palla, rischiando ok, ma credo che loro non abbiano capito la mia forma di giocare e per questo non ero felice ed ho deciso di cercare una nuova squadra", ha dichiarato il brasiliano, ora felice al PSG insieme all'amico Neymar. La frase riguarda Allegri, perché chi, se non l'allenatore, avrebbe dovuto capire il modo di giocare di Alves? Il fatto è che il tecnico della Juve ha capito benissimo il tipo di gioco dell'ex Barcellona, ma lo ha reputato, fra le altre cose, troppo rischioso se rapportato al ruolo. E' per questo che Allegri nel finale di stagione lo faceva giocare alto nel 4-2-3-1, con Barzagli basso a destra. Come esterno basso, nell'ottica dell'allenatore dei campioni d'Italia, meglio un giocatore che sappia difendere meglio (De Sciglio, ad esempio), con un vero esterno d'attacco davanti (Douglas Costa). Per questi motivi, Allegri non ha fatto una piega di fronte alla volontà di Dani Alves di cambiare aria dopo una sola stagione a Torino.



E ALEX SANDRO? - Capitolo Alex Sandro. Ieri, dopo Tottenham-Juventus 2-0, Allegri si è sbilanciato, in un certo senso ci ha messo la faccia: "Alex Sandro è un giocatore della Juventus e rimarrà alla Juventus. Chelsea? Assoluttamente no, zero chance!". Dopo aver fatto a meno di Dani Alves e Bonucci (e anche in questo caso, Allegri non ha fatto le barricate per trattenerlo), Max si espone in modo pesante per la permanenza del brasiliano, come già fece durante la recente tournée americana. Sarà abbastanza per convincere la società (e lo stesso giocatore) di fronte al probabile rilancio del Chelsea? Se al termine del mercato Alex Sandro sarà ancora un giocatore della Juve, magari con rinnovo del contratto (e, al momento, è l'ipotesi più probabile), allora il ruolo di Allegri, all'interno del mondo Juve, si sarà ulteriormente rinforzato.