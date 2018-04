La batosta subita in Champions League per mano del Real Madrid di Cristiano Ronaldo ha chiarito il concetto: questa Juventus è ancora lontana dai top team europei dal punto di vista tecnico e servirà un'opera di rinnovamento mirata per consentire alla squadra di Allegri o del suo eventuale successore per non perdere terreno dalla concorrenza. Nel caso in cui il tecnico livornese decidesse di essere il punto di ripartenza del nuovo ciclo bianconero, uno degli obiettivi dichiarati sarebbe il centrocampista classe '93 del Barcellona André Gomes. Un nome che ritorna di moda e che riacquista attualità all'approssimarsi del finale di stagione e la riapertura del mercato; un profilo particolarmente gradito ad Allegri che, come riferisce Mundo Deportivo, rientra nei suoi desiderata da diverse stagioni.



Una mezzala di fisico e di inserimento che, tuttavia, a Barcellona ha incontrato più difficoltà del previsto a rispettare le aspettative generate dal suo acquisto per 35 milioni di euro dal Valencia, a causa di qualche limite caratteriale da lui stesso evidenziato in una recente intervista. La Juve lo considera il profilo perfetto per l'eventuale sostituzione di Khedira (che piace in MLS) o la sua alternativa in caso di permanenza del tedesco. Sotto contratto fino a giugno 2021, alla luce dei buoni rapporti tra la società bianconera e il suo agente Jorge Mendes si punta a ottenere un prezzo favorevole (tra i 20 e i 25 milioni) da parte del Barcellona.