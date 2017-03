Nonostante il futuro sulla panchina della Juventus sia ancora tutto da decidere, Massimiliano Allegri ha già deciso i suoi appuntamenti estivi. Il tecnico, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, promuoverà nella sua Livorno dal 12 al 16 giugno la terza edizione del camp per 150 bambini tra i 6 e i 12 anni: il ricavato dell'evento sarà destinato in beneficenza. Il 17 giugno, inoltre, comincerà il primo "Mr. Allegri management BootCamp", dedicato a dirigenti e imprenditori. Si tratta di una full immersion sulla comunicazione e le dinamiche interpersonali di una società calcistica applicate al mondo aziendale, seguita da una partita di calcio con l'allenatore bianconero e altri ospiti, per poi passare alla cena di gala esclusiva.