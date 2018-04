Tra le tante domande poste ad Allegri in conferenza stampa ce n’è stata anche una su Sami Khedira: “E' un giocatore di spessore internazionale – la risposta del tecnico bianconero -, forse in diversi non se ne sono accorti. Ha sempre giocato con tutti gli allenatori. Un motivo ci sarà. Ha lasciato il Real per un infortunio, l'ha preso la Juve facendo un ottimo acquisto. Non si può discutere."