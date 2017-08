L'urna di Montecarlo ha regalato a Max Allegri l'ennesima doppia sfida con il Barcellona, tra Champions e mercato la Juve dovrà però pensare solo ed esclusivamente al campionato e quindi al Genoa. Partita presentata come da tradizione dal tecnico bianconero, questi i temi toccati durante la conferenza stampa della vigilia.



MARCHISIO - "Mi spiace, stava recuperando al meglio. Questo consulto ha detto che ha bisogno di tempo perché mancano dei valori sulla gamba, mi dispiace"



CHAMPIONS - "Non mi preoccupa, il girone è quello e dobbiamo affrontare le squadre chiamate. Bisogna fare punti e passare il turno. Non so perché esca sempre il Barcellona, ma è una bella sfida affascinante. Il passaggio del turno passerà attraverso le trasferte di Atene e Lisbona, sono squadre che hanno importante livello europo e giocare lì non sarà sicuramente facile. Vantaggio la prima a Barcellona, perché in caso di vittoria saremmo messi bene per la qualificazione".



ASAMOAH - "Partenza imminente no, ma sta facendo delle valutazioni insieme alla società visto che mancano ormai pochi giorni alla fine del mercato. Se non dovesse esserci Alex Sandro, c'è De Sciglio che può giocare a sinistra".



GENOA - "Partita importante, troveremo Genoa agguerrito e squadra completamente diverso da quello in trasferta. Dobbiamo metterci al loro pari, faranno partita molto aggressiva. Domani dobbiamo ancora decidere se giocare con che assetto giocare".



DOUGLAS COSTA E I NUOVI - "Si sta integrando, sta smaltendo bene i carichi di lavoro, devo ancora decidere se giocherà dal primo minuto o no. Come Matuidi, come sono molto contento di Bentancur che penso possa essere la sorpresa del campionato. Bernardeschi sta lavorando, De Sciglio sta acquisendo sicurezza. Dalla ripresa della stagione ci sarà bisogno di tutti".



CENTROCAMPO - "Sul mercato non chiedo niente, Claudio ha bisogno di un mese. Giocatori ce ne sono in abbondanza per giocare le partite, al momento siamo questi. Al mercato ci pensa la società, la cosa più importante è la partita di domani. Poi vi potete sbizzarire sul mercato per cinque giorni..."



MERCATO - "Sono entrati giocatori giovani di sicuro avvenire con grande potenziale tecnico, abbiamo base solida. Parlare di mercato ora non ha senso".



RUGANI - "Per lui è anno importante, ha possibilità di giocare tante partite come Benatia, Barzagli e Chiellini".



4-3-3 - "Cercherò di mettere in campo la squadra a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Se fosse arrivato un giocatore diverso da Matuidi, forse avremmo avuto esigenze diverse. L'annata è lunga, ci son tante partite, a volte giocheremo con i due a metà campo, a volte con i tre, a volte con i tre e mezzo. Poi ci sono le pause per le nazionali...l'importante è avere tante soluzioni, non escludo niente".



MILAN - "Se dico favorita poi di là mi rispondono, diciamo che è una delle squadre insieme a Juventus, Inter, Napoli e Roma per la vittoria dello scudetto. E' un bene che Inter e Milan siano tornate a lottare ai vertici del campionato".