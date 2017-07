Ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione dell'amichevole tra Juventus e Roma, in programma per domani alle 22 a Boston, con Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.



BERNARDESCHI - "Ci sono giocatori che sono il futuro della Juventus. Bernardeschi è un giocatore esuberante, ha portato entusiasmo, deve integrarsi, capire il mondo bianconero, ma ha tutte le qualità per poterlo fare e per diventare un calciatore importante".



LA FORZA DELLA ROMA - "Per noi domani è un test importante, dopo avremo l'ultimo test contro il Tottenham prima della Supercoppa. A parte un paio di cessioni la squadra è rimasta la stessa. E' una delle candidate per lo scudetto".



CHI GIOCA - "Siamo venuti da due giorni di grande lavoro, oggi l'ultimo allenamento. Valuterò in vista delle prossime partite. Sono tutti disponibili. Solo Lemina ha un problema alla schiena, mentre Szczesny sarà disponibile per il Tottenham".



PROMESSE SUL MERCATO - "Il rapporto che ho io con la società è così solido che non servono promesse. C'è bisogno di lavorare tutti insieme perché la squadra migliori, ci sono stati tanti cambiamenti di qualità. La società ha lavorato bene sul mercato con gli acquisti, ci sono i presupposti per un'annata importante".



CUADRADO - "Cuadrado è un giocatore importante, di qualità e quantità. E' un calciatore che alla Juve serve molto".



DOUGLAS COSTA - "Douglas Costa giocherà domani, un tempo dei due".



DUELLO JUVE-ROMA - "Quest'anno il campionato sarà più difficile. Roma e Napoli l'anno scorso hanno fatto il record di punti, il Milan ha fatto un mercato da scudetto, l'Inter c'è sempre. Il campionato si deciderà all'ultima giornata, nelle ultime abbiamo tre scontri diretti. Forse serviranno meno punti".



LA DIFESA - "Lavoriamo su tanti aspetti, ci mancano un po' le gambe, ma ci sono stati tanti progressi sotto molti punti di vista. L'importante è che la squadra si prepari al meglio per raggiungere tutti gli obiettivi".



RINCON - "La Juve conta su di lui, manca ancora un mese alla fine del mercato, ma lui ha dato tanto alla squadra".



IL RUOLO DI MARCHISIO - "Marchisio può giocare anche più avanti, da finta seconda punta, ma lo è stato per necessità. Giocherà nei due o tre di centrocampo".



MERCATO - "Secondo me dovrebbe finire il 31 luglio. E' normale che in questo momento ci sono giocatori in bilico, non è un bene per nessuno. Quello che conta è arrivare il 13 agosto in forma per vincere la Supercoppa contro una grande Lazio".