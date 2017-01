Missione compiuta per la Juventus, che vince 2-1 contro il Milan e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. A fine partita Massimiliano Allegri ha parlato a Rai Sport: "Abbiamo sbagliato diverse occasioni da gol nel secondo tempo, il Milan sapevamo essere una squadra mai doma. Meriti al Milan ma soprattutto meriti alla Juventus che nel primo tempo non ha concesso nulla, con l'uscita di Dybala tra le linee non siamo stati più pericolosi come prima. E' vero che avevamo un uomo in più ma noi con quattro attaccanti sulla stessa linea non avevamo la superiorità numerica. Nel primo tempo la squadra ha difeso in modo egregio, davanti abbiamo fatto bene. Abbiamo preso il 2-1 in modo casuale, qualche problema dopo con l'ingresso di Deuloufeu. Loro hanno preso più campo per qualche nostro appoggio sbagliato di troppo. L'importante è avere sempre quest'atteggiamento. Complimenti ai ragazzi per la vittoria".