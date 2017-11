Massimiliano Allegri è nella storia della Juventus. Non solo per i sette titoli vinti in tre stagioni - che lo posizionano sul podio dietro a Giovanni Trapattoni (che ne ha conquistati 14) e Marcello Lippi (13) - e nemmeno per il numero totale di vittorie - 128, dietro sempre al Trap con 319 e all'ex ct campione del mondo con 227. Analizzando le statistiche del periodo dell'allenatore livornese sulla panchina bianconera emerge come lui sia il migliore in assoluto della storia juventina per percentuale di vittorie.



MAX AL TOP - Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Allegri ha ottenuto 128 successi in 183 gare, per una media del 69,9 %. Dietro di lui si fermano grandi tecnici del passato come Carcano con il 68,9 %, Conte con il 67,5 %, Capello col 64,7 %, Parola col 58,2 %, Lippi col 56,1 % e Trapattoni col 53,5 %. Statistiche e numeri da record, che posizionano Allegri al primo posto nella storia bianconera. Per restarci per sempre c'è un altro obiettivo: vincere quella Champions League sfiorata due volte nelle ultime tre stagioni.