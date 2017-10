Massimiliano Allegri è un vincente. Si dica ciò che si vuole dell'allenatore bianconero, ma la sua media punti di 1,96 non può vantarla nessuno in Italia. Nelle 325 panchine tra Cagliari, Milan e Juventus ha vinto quattro scudetti, due Supercoppe e tre Coppe Italia. Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna lo dipinge così: "La sua filosofia è un inno al made in Italy alla concretezza che è patrimonio e tradizione, a quel cinismo che ha castigato nel tempo scuole calcistiche più votate all’estetica". Non è Maurizio Sarri e non vuole che la sua squadra sia come il Napoli, spettacolare ma spesso poco concreto. Conta soltanto vincere, come a suo tempo con Antonio Conte, che ha lasciato ad Allegri un compito assolutamente non facile. E Max ha vinto, rivinto, stravinto.