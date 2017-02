Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria ottenuta contro il Palermo: "Giocato in modo superficiale? Nel primo tempo non bene, non era semplice, una buona partita rischiando poco o niente, concedendo qualche tiro da fuori. Era una gara di campionato da vincere, una vittoria in meno che manca, bravi i ragazzi ad approcciare alla partita e vincere. Bonucci, che è successo? Non è un caso, avevo alcuni giocatori con i crampi, c'è stata un incomprensione. Bonucci allenatore? Può darsi che lo faccia, ha ancora da imparare molto. PSG contro il Barcellona e la condizione fisica? Buona condizione con entusiasmo per provare ad andare ai quarti. Non era una gara scontata, da queste partite passano i campionati, dopo l'uno a zero abbiamo allentato la tensione. Marchisio? Ottima partita, ha fatto gol, si era fatto male con il Palermo, bene Lemina, Rincon lodevole, Pjaca bene. Mi dispiace per il gol alla fine potevamo finire senza gol. Khedira ho parlato ho preferito farlo uscire. Pjaca, in cosa deve migliorare? Nel' esperienza una cosa e' giocare nel campionato croato, in Italia deve crescere, nel primo tempo ha fatto buone cose. Deciso chi gioca a Oporto? Non ho deciso, Dani Alves un giocatore che ci porta esperienza, un campione. Soffrire di più Pjaca? Anarchico no, un ragazzo giovane, bisogna essere bravi a gestirli senza mettere ansia, allenamento dopo allenamento, Higuain o Ibrahimovic? Dura dividerli, due grandi campioni, mi ritengo fortunato".



La chiosa finale è sull'Arsenal: "Dicono che andrò lì? Fate tutto voi, io ascolto (ride, ndr). Il mio inglese? Ho iniziato a studiarlo al Milan...".