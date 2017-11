Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla a Premium Sport dopo il successo col Benevento: "C’è da fare i complimenti ai ragazzi: siamo andati sotto nell’unico tiro concesso agli avversari, ma abbiamo mantenuto la lucidità. Sembrava una partita stregata, la palla non voleva entrare, ma siamo riusciti a ribaltarla. Abbiamo rischiato qualcosa anche nel finale, forse pensavamo la partita fosse finita: dobbiamo capire che ogni partita non è semplice, dobbiamo stare più attenti a questi dettagli. Nel complesso la prova, comunque, è stata buona. Dobbiamo lavorare, ma finora stiamo facendo un buon cammino. In campionato siamo a un punto dal Napoli che sta tenendo un ritmo infernale e in Champions siamo in gioco per il passaggio del turno. La stagione è lunga, dobbiamo mantenere la velocità di crociera perché troppi sbalzi non sono positivi. Sarà una lotta fino all’ultima giornata. Come giudico la prestazione di Dybala? Ha fatto una buona partita: ha giocato tutte i match finora e a volte ci sono partite in cui le cose non gli riescono come in altre. Anche Marchisio ha fatto bene: credevo non riuscisse a tenere per tutti i novanta minuti, invece mi ha sorpreso positivamente anche dal punto di vista fisico".