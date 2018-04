Dopo la vittoria della Juventus sull'Inter, Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport: "È stata una bella serata di calcio, con due squadre che hanno giocato a viso aperto. Loro sono rimasti in dieci, nel secondo tempo ci siamo addormentati. Continuavamo a crossare, dovevamo farli stancare, alla fine sono crollati e ne abbiamo approfittato. Complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un passettino verso lo scudetto, anche se abbiamo un calendario difficile. Di sicuro nel calcio non c'e nulla. Quando ti giochi un campionato c'è pressione più di settembre, a volte perdi certezze, i ragazzi hanno trovato una vittoria importante. In un minuto vinci e perdi. Il mio allontanamento nel finale? Bisognava stare attenti, per questo sono andato a prenderli, avevamo già lasciato a Madrid e con il Napoli".



"Perché Cuadrado terzino? Dovevo scegliere un giocatore difensivo o meno, era una gara da dentro o fuori e volevo Cuadrado, ci voleva più tecnica e corsa, Cuadrado è stato molto bravo. La squadra sta bene, non conta il livello fisico ma la libertà a livello mentale. Nel finale di stagione non sei fresco come all’inizio. Benatia aveva giocato molto, con Icardi mi serviva Rugani, lui e Barzagli hanno giocato bene. Oggi i ragazzi hanno vinto una gara importante e fatto il loro dovere, l’Inter in dieci una gara straordinaria, per vincere il campionato dobbiamo vincerle tutte. Orsato ha arbitrato bene, il metro è di far andare avanti il gioco e Orsato è uno dei migliori, ha arbitrato all’altezza. La differenza dei campioni e dei grandi giocatori si sente, con 27 giocatori in area, sono i grandi giocatori a fare la differenza. I grandi campioni decidono, se non ci fossero, le società risparmierebbero. Io credo che Dybala e Higuain andranno al Mondiale".



A Sky Sport, poi, Allegri ha aggiunto: "Contro il Napoli è stata forse la nostra partita più brutta, ma anche il Napoli non ha fatto granché, è stata una partita brutta a livello generale. Non è facile vincere sempre, ne abbiamo vinte 18 su 21, pareggiate due e persa una, ma non possiamo vincerle tutte. Il calcio è diventata troppa teoria, si parla troppo di schemi, guardate il basket dove a volte gli schemi sono semplici, si dà la palla al più bravo e tira per fare canestro, si ragiona in pochi secondi in uno spazio piccolo. Anche i più piccoli vanno fatti lavorare sulla tecnica e sulla tattica individuale. Il calcio è semplice, non lo rendete troppo complicato".