La sconfitta contro la Fiorentina ha fatto perdere la testa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus: non è la prima volta che questa stagione il tecnico livornese lascia il campo su tutte le furie, visto che era già accaduto a dicembre, nella sfida di Supercoppa italiana persa contro il Milan ai calci di rigore. Questa volta vittima dell'ira funesta di Max è stato il quarto uomo della partita del Franchi: dal labiale è chiaro l’insulto "testa di c...", urlato a bordo campo, a pochi minuti dalla fine della partita. Allegri, nonostante la grave offesa, non è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, cosa che invece è successa nel pomeriggio a Inzaghi e Gasperini, durante Lazio-Atalanta, per aver più volte oltrepassato l’area tecnica.



RISCHIO PROVA TV? - Particolare che non è sfuggito alle telecamere (video sedici16noni9), seppur nei minuti di recupero: il labiale è inequivocabile e potrebbe anche avere dei risvolti con la prova tv, visto che l'insulto era palesemente diretto all'arbitro e ai suoi assistenti.