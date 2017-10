Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il pareggio contro lo Sporting in Champions League è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Dispiace perché avevamo la possibilità di chiudere il passaggio, ora invece è ancora tutto da giocare. Abbiamo fatto un primo tempo brutto, poi meglio nel secondo tempo. Dovevamo avere la forza di restare ordinati, invece abbiamo fatto troppa confusione. Teniamoci buono il risultato questa sera che è la cosa migliore".



Sul calendario: "Ovvio che ci pensi. Ma era molto semplice, bastava vincere qui per chiudere i conti. Purtroppo siamo una squadra che ha bisogno di avere paura per fare buone prestazioni. La qualificazione non è affatto chiusa".



Sui cambi: "E' normale che i cambi ci aiutino, ci voleva gente fresca. Potevamo avere più pazienza, invece abbiamo spostato poco il gioco nel finale, dopo il pareggio".