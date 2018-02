Allegri punge Sarri. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino, l'allenatore della Juventus è tornato sulla polemica del tecnico del Napoli per il calendario che avvantaggerebbe i bianconeri: "E tanto bisogna giocare. Anzi prima si fa e prima ci si leva il dente. La pressione c'è sempre, sia che si giochi prima sia che si giochi dopo, è un cane che si morde la coda. Altrimenti andiamo ad allenare in Lega Pro e giochiamo ogni 15 giorni, tutti allo stesso orario. Se giochi prima hai la pressione perchè devi vincere, se giochi dopo hai la pressione perchè gli altri hanno vinto, oppure perchè magari gli altri non hanno vinto e tu devi vincere per allungare in classifica. Sono partite di calcio, siamo in un calcio globale, dove ci sono tante gare a diversi orari per esigenze televisive ed è giusto che sia così".