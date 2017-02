"È un predestinato", "sarà la rivelazione del 2017". Sono state tante, da inizio stagione, le parole al miele spese da Massimiliano Allegri per Marko Pjaca, il talento croato su cui la Juventus la scorsa estate ha deciso di puntare in maniera importante, pagandolo ben 23 milioni di euro. Tra l'infortunio e un periodo di inevitabile adattamento, però, l'ex Dinamo Zagabria non è ancora riuscito a convincere fino in fondo, lasciando vedere solo a tratti le sue potenzialità. Tanto che ieri l'allenatore livornese lo ha pungolato in conferenza stampa: "Deve iniziare a pedalare".



PJACA ALLA MORATA - Un trattamento già visto, come riporta Tuttosport, molto simile a quello che Allegri aveva riservato ad Alvaro Morata nella sua prima stagione in bianconero. Arrivato con grandi speranze (pagato 20 milioni di euro, acquisto più costoso dell'era Andrea Agnelli fino a quel momento), nei primi mesi l'attaccante spagnolo non era riuscito a imporsi e spesso era stato mandato in panchina. "Al Real Madrid era un ragazzino, qui deve diventare un giocatore importante". Qualche settimana e i risultati sperati si sono visti, con Morata che ha trascinato a suon di gol i bianconeri fino alla finale di Champions League poi persa contro il Barcellona. Dal ragazzino al predestinato, ora è il momento di Pjaca. Allegri aspetta il momento della sua esplosione.