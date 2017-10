Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Tuttosport della stagione di Paulo Dybala: "È un giocatore molto forte, ma non so se sia il più talentuoso che abbia allenato, visto che non posso non citare Pirlo, Ronaldinho, Robinho, Cassano e Ibrahimovic. Deve crescere molto, ha solo 23 anni, ma da quando è arrivato è già migliorato. Non è un centravanti, farebbe troppa fatica a giocare in quel ruolo. La sua fisicità è cambiata molto, ma deve imparare a gestirsi, oltre a migliorare a usare il destro".