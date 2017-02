”, ammonìin altri tempi, per richiamare tutto l’ambienteall’ordine. Oggi l’atmosfera è simile, con la brezza tranquilla del campionato che si sta per trasformare nel vento sferzante della Champions League. Come riportato da La Stampa, il tecnico bianconero teme la troppa fiducia alla vigilia della gara di andata contro il Porto. “Sono arrivato che c’era la paura di non battere il Malmoe, e adesso invece siamo all’opposto. Invece, ci vuole molto equilibrio”.